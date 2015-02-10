Визначені кандидати на посади першого віце-президента й віце-президента ФФУ

Згідно отриманих протоколів, було обрано 141 делегата від 47 із 49 колективних членів ФФУ (Республіканська федерація футболу Криму та Федерація футболу міста Севастополя не провели засідань своїх керівних органів до встановленого Статутом ФФУ терміну) повідомляє прес-служба ФФУ.

Робоча група з підготовки XVII позачергового Конгресу ФФУ зареєструвала трьох кандидатів на посаду президента ФФУ. Федерація футболу Львівської області підтримала кандидатуру Ярослава Грисьо на посаду президента ФФУ, а Федерація футболу Волині - кандидатуру Ігоря Коломойського. 42 з 49 колективних членів ФФУ підтримали Андрія Павелка як кандидата на посаду президента національної асоціації.

Для обрання на посади перших віце-президентів ФФУ на XVII позачерговому Конгресі колективними членами ФФУ були запропоновані кандидатури Олександра Бандурка, Вадима Костюченка, Василя Орлецького та Віталія Пилипенка. На посади віце-президентів ФФУ були запропоновані Володимир Лашкул, Ігор Кочетов, Володимир Авраменко, Василь Орлецький, Ігор Гатауллін, Віталій Пилипенко, Віктор Межейко, Михайло Ланьо, Вадим Костюченко, Олег Шкреба, Олександр Кудацький. Ще 31 кандидатуру було висунуто на посади членів Виконкому ФФУ.