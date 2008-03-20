Українка родом з Обухова стала чемпіонкою світу з фігурного катання (фото)

Українка Олена Савченко і поляк Робін Шелковий стали чемпіонами світу в довільній програмі на світовому форумі, що проходить у шведському Гетеборзі. "Золото" чемпіонату світу пішло в залік збірної Німеччини, чиї кольори захищає інтернаціональний дует.

Олена Савченко народилася в Обухові Київської області. У трирічному віці Олена почала кататися під наглядом батьків на льоду сусідніх озер. Пізніше вона вмовила батьків відвезти її до Києва, де майбутню чемпіонку спочатку не хотіли приймати - дуже маленька була. Проте вона добилася свого і впродовж десяти років щодня їздила з Обухова до Києва займатися фігурним катанням.

У 2000 році Олена разом із Станіславом Морозовим стала чемпіонкою світу серед юніорів. Але вже через два роки ця пара розпалася. Багато хто з оточення фігуристки говорив їй, що в Україні більшого вона не досягне. Безуспішно шукаючи щастя в Москві, Олена за порадою одного з німецьких журналістів відправилася до Німеччини.

Минулого року Олена і Робін були третіми на чемпіонаті світу.

Сегодня