Найсильніша тенісистка України не потрапила на турнір в Паттаї через несправний літак - ЗМІ

Світоліна не змогла вилетіти з Будапешта, де грала в Кубку Федерації, через несправність літака, повідомляє Сьогодні.

Мати тенісистки Олена Світоліна зазначила: "Вона повинна була летіти в Паттайю через Дубай, але рейс в Емірати з Будапешта скасували. Разом з тренером приїхала в неділю в три години в аеропорт, просиділа там до ночі, але через несправність літака рейс перенесли на день. У понеділок вона знову приїхала в аеропорт на три, але вилетіла в Дубаї тільки в 11 вечора. Авіакомпанія не змогла запропонувати нормальну стиковку, щоб дістатися до Паттайї. Еліна намагалася до останнього вилетіти на турнір, але не вийшло і вже вирішила залишитися в Еміратах. Там же буде і наступний турнір".

Світоліна у першому колі в Паттаї повинна була зіграти з 44-річною японкою Кіміко Дате-Крумм. В основній сітці турніру її тепер замінить інша представниця нашої країни - Юлія Бейгельзімер, яка програла у фіналі відбіркового турніру. Саме дончанка зіграє сьогодні проти досвідченої японської тенісистки.

Через пізню відмову Еліні доведеться заплатити штраф у 3750 доларів США. Стільки б вона заробила, якби вийшла у друге коло змагань. На даний момент менеджер спортсменки веде переговори з організаторами турніру з метою зменшити суму штрафу або скасувати його взагалі через форс-мажорні обставини.