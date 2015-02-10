"Дніпро" проведе останній міжсезонний збір в Туреччині

Перша триватиме до 18 лютого, після чого команда вирушить в Днепропетровськ на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького «Олімпіакоса», а друга - з 21 по 25 лютого, після чого з Туреччини команда переїде в Грецію на матч Ліги Європи, повідомляє прес-служба "Дніпра".

До Туреччини у складі команди вирушають 25 футболістів: воротарі - Ян Лаштувка, Денис Бойко, Денис Шеліхов; захисники - Ежидіо, Євген Чеберячко, Дмитро Чигринський, Дуглас, Валерій Лучкевич, Артем Федецький, Олександр Мигунов, Олександр Сваток, Дмитро Нагієв, Станіслав Гудзь; півзахисники - Джаба Канкава, Євген Коноплянка, Роман Безус, Бруно Гама, Валерій Федорчук, Євген Шахов, Руслан Ротань, Сергій Горбунов; нападники - Нікола Калініч, Євген Селезньов, Роман Зозуля, Матеус.

У роботі з основним складом візьмуть участь кілька футболістів молодіжної команди. При цьому залишилися в Дніпропетровську такі гравці основи, як Олександру Влад, Лео Матос, Сергій Політило та Сергій Кравченко. Через травму пропустить цей збір Ондржей Мазух, продовжує відновлення після пошкодження і Віталій Мандзюк.

У Туреччині «Дніпро» планує провести два контрольних матчі: 13 лютого з «Кайратом» (Алмати, Казахстан), 16 лютого - з «Юрмалою» (Латвія).

Як повідомляв УНІАН, перші офіційні матчі в 2015-му році "Дніпро" проведе в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Олімпіакоса" - 19 і 26 лютого.

Відновлення чемпіонату української Прем'єр-ліги заплановано попередньо на 28 лютого.