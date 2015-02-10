«Українські отамани» в матчі 5-го туру WSB зустрінуться з «Алжирськими пустельними яструбами»

Зустріч пройде на півночі Алжиру у місті Бліда, повідомляє прес-служба "отаманів".

До матчу з командою Алжиру «Українські отамани» підходять у статусі однієї з лідерів підгрупи «А». Не дивлячись на поразку у минулому турі наша команда зберегла за собою другу сходинку підгрупи з десятьма заліковими балами. В той час як наші майбутні суперники займають восьме місце у підгрупі не вигравши у нинішньому сезоні жодного матчу. В останньому турі змагань «Алжирські пустельні яструби» поступилися команді з Великобританії з рахунком 1:4.

Історія протистоянь між «Українськими отаманами» та «Алжирськими пустельними яструбами» буре свій початок у 2014 році. У четвертому турі змагань попереднього сезону WSB наша команда на виїзді перемогла алжирців з рахунком 4:1. Матч відповідь у Києві так і не відбувся в зв’язку з логістичними проблемами.

Головний тренер «Українських отаманів» Михайло Мельник зазначає: «Попереду на нашу команду очікує низка непростих виїзних поєдинків, які матимуть для клубу надзвичайно важливо значення з точки зору подальшої турнірної боротьби. Найближчої п’ятниці ми боксуватимемо проти команди Алжиру, ну а далі на нас очікує складний матч в Росії. Після невдалого результату у матчі з Марокканцями ми прикладемо усіх зусиль аби реваншуватися в поєдинку з алжирською командою та зберегти за собою лідируючі позиції у підгрупі «А»».

Сайт УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу "Українські отамани" - "Алжирські пустельні яструби" 13 лютого о 21.30.