Юнацька збірна України з футболу дізналася суперників по Чемпіонату світу

Збірна України потрапила до групи «А», де зустрінеться із командами Нової Зеландії, яка є господарем змагань, США та дебютантом турніру - М'янмою, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Команда Олександра Петракова стартує на турнірі 30 травня у матчі-відкритті із командою Нової Зеландії в Окленді, 2 червня Україна зіграє із командою М'янми у Вангареї, а 5 червня повернеться в Окленд, щоб провести поєдинок зі збірною США.

Збірна України завоювала право зіграти на чемпіонаті світу-2015 за підсумками чемпіонату Європи-2014 серед 19-річних, потрапивши до 6-ки кращих команд турніру.

Чемпіонат світу у Новій Зеландії відбудеться з 30 травня по 20 червня.