В ФІФА назвали чотирьох кандидатів на посаду президента

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу ФІФА.

У число кандидатів увійшли діючий глава ФІФА Йозеф Блаттер, принц Йорданії Алі бін Аль-Хусейн, глава Королівського футбольного союзу Нідерландів Міхаел ван Праг, а також володар ”Золотого м`яча” -2001 Луїш Фігу.

Виборча комісія ФІФА перевірила заявку кожного з кандидатів на відповідність регламенту організації. Зокрема, одним з головних критеріїв є підтримка кандидата як мінімум п`ятьма національними федераціями, а також заняття футбольною діяльністю протягом хоча б двох з п`яти останніх років.

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Склад виборчої комісії добровільно покинули Домініко Скала (Італія/Швейцарія) і Клаудіо Сулсер (Швейцарія), щоб уникнути будь-яких потенційних конфліктів через їхнє громадянство. Їхнє місце зайняли Сінді Мабасо Кояна (ПАР) і Ларрі Муссенден (Бермудські острови).

Вибори відбудуться під час конгресу ФІФА 29 травня в швейцарському Цюріху.