Чигринський став гравцем "Дніпра"

Футбольний клуб «Дніпро» (Дніпропетровськ) підписав контракт із захисником Дмитром Чигринським. Угода розрахована до 30 червня нинішнього року, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

У вівторок, 10 лютого, новачок разом з командою відправиться на збір до Туреччини.

Чигринський виступав за «Шахтар» Донецьк (2004-2009, 2010-2014), «Металург» Запоріжжя (2005-2006), «Барселона» Іспанія (2009-2010)

Чемпіон України 2006, 2008, 2011-2014 рр., володар Кубка України 2008, 2011-2013 рр., володар Суперкубка України 2008, 2013 рр., володар Кубка УЄФА 2009 року, чемпіон Іспанії 2010 р., переможець клубного чемпіонату світу 2009 р.

2 лютого 2015 року гравець розірвав контракт з "Шахтарем" за обопільною згодою сторін. В "Дніпро" він перейшов на правах вільного агента.