Баку повністю готовий приймати Європейські Ігри - президент ЄОК Хіккі

Члени комісії отримали детальну інформацію підготовчої роботи за різними напрямками. Також експерти здійснили тур спортивними об’єктами, відвідавши, зокрема, стрілковий центр, велопарк для маунтенбайку, Арену імені Гейдара Алієва, оглянувши також парк Європейських ігор.

Координаційна комісія ЄОК відзначила вражаючий прогрес, який був досягнутий Баку за час, що минув з отримання права на проведення Ігор у грудні 2012 року.

За словами президента ЄОК Патріка Хіккі, цей візит ще раз підтвердив, що місто Баку повністю готове приймати перший континентальний спортивний форум. «Переконаний, що завдяки зусиллям Оргкомітету Ігор атлети та прихильники спорту залишаться задоволеними високими стандартами спортивних арен та умовами, що на них чекають. Ігри в Баку-2015 стануть ідеальним стартовим майданчиком для подальшого розвитку Європейських ігор", - наголосив президент Європейських Олімпійських Комітетів.

Голова Координаційної комісії ЄОК Спірос Капралос додав: Оргкомітет Баку-2015 вступає у завершальну фазу підготовки і зараз кожен день має особливе значення. Але я впевнений, що Баку буде готовий вчасно».

Міністр молоді та спорту Азербайджану і виконавчий директор Баку-2015 Азад Рагімов відзначив, що до церемонії відкриття залишається трохи більше ніж чотири місяці. «Нам треба ще багато чого зробити, але ми не пошкодуємо ніяких зусиль для забезпечення того, щоб перші Європейські ігри стали надихаючим свято спорту і дружби на всьому континенті."

Як повідомляв УНІАН, I Європейські ігри пройдуть в Баку з 12 по 28 червня 2015 року.

В рамках Ігор відбуватимуться змагання з 20 видів спорту - 16 олімпійських і 4 неолімпійських. Більше ніж 6 тисяч спортсменів з усіх куточків Європи представлятимуть свої країни протягом 17 днів змагань. В 11 видах спорту будуть також розіграні ліцензії на Ігри ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро.