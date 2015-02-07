Збірна України з хокею виграла матч Euro Ice Hockey Challenge у команди Румунії

У польському Торуні завершився матч другого туру Euro Ice Hockey Challenge, в якому збірна України зустрічалася з командою Румунії і виграла з рахунком 5:0.

Українці мали перевагу над суперником протягом всього матчу.

Вже в першому періоді наша команда забила три сухих шайби, довівши свою перевагу до великої. Відзначилися Олександр Побєдоносцев, Сергій Черненко та Володимир Алексюк.

Взявши невелику паузу у другій 20-хвилинці, українці збільшили свою перевагу в третьому періоді, коли голи забили Шаміль Рамазанов і Артем Бондарєв.

Таким чином українці здобули першу перемогу на турнірі в Торуні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України програла в овертаймі команді Польщі - 5:6.

У неділю, у заключній грі Україна - Угорщина команди розіграють 2-3 місця в підсумковій таблиці. Угорці також переграла румунів (8:0) і поступилися Польщі (0:2).