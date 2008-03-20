Почалася підготовка бою Пітер VS Кличко

Промоутер чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC (Всесвітня боксерська рада) Семюела Пітера Діно Дува заявив, що він почав займатися підготовкою бою нігерійського боксера з українцем Віталієм Кличком, повідомляє інтернет-видання boxingscene.com. Цей поєдинок був санкціонований WBC тиждень тому - після перемоги Пітера над Олегом Маскаєвим.

Терміни і місце проведення бою Пітера з Кличком-старшим поки не відомі. Вони будуть визначені, коли команди боксерів підпишуть контракт на проведення матчу. Дува відзначив, що Пітер мріє провести чемпіонський поєдинок у себе на батьківщині в Нігерії і вважає, що цей бій стане головною спортивною подією в історії його країни і Африки.

Крім того, промоутер Пітера розповів, що перед його підопічним стоїть завдання стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. В майбутньому Дува хотів би організувати для нігерійського боксера бій з Володимиром Кличком, який в даний час володіє титулами за версіями IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO (Всесвітня боксерська організація).

Семюел Пітер став чемпіоном WBC 8 березня, нокаутувавши росіянина Олега Маскаєва. Віталій Кличко, який не виходив на ринг з грудня 2004 року, володіє титулом "почесного чемпіона" WBC. У січні 2007 року Кличко-старший оголосив про повернення на ринг, автоматично здобувши право на бій з чинним чемпіоном за версією Всесвітньої боксерської ради.

Лента.ру