"Українські отамани" програли матч WSB "Марокканським атласним левам"

Матч закінчився з рахунком 2:3.

У Києві завершився матч 4-го туру Всесвітньої серії боксу, в якому команда "Українські отамани" програла "Марокканських атласним левам". Гості здобули перемогу достроково, виграючи вже після трьох боїв - 0:3. Вагова категорія до 52 кг: Максим Фатіч - Ачраф Харрубі - 46:49, 46:49, 46:49. Вагова категорія до 60 кг: Олег Прудкий - Абдела Будраар - 44:50, 45:49, 46:49. Вагова категорія до 69 кг: Олег Зубенко - Рабі Мохаммед - 47:48, 47:48, 48:47. Вагова категорія до 81 кг: Олександр Хижняк - Петер Мюлленберг - 49:46, 49:46, 50:45. Вагова категорія +91 кг: Тарас Неудачин - Абухамада Абделжаліл - 48:47, 48:47, 48:47.

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