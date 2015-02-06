Збірна України з хокею програла перший матч Euro Ice Hockey Challenge команді Польщі

У польському Торуні завершився матч першого туру хокейного турніру Euro Ice Hockey Challenge, в якому національна збірна України грала з командою Польщі і поступилася з рахунком 5:6.

Доля гри вирішилася в овертаймі.

Матч з господарями турніру пройшов у гострій боротьбі з численними гольовими моментами.

Перший період з мінімальною перевагою виграли українці, у яких відзначилися Олександр Побєдоносцев і Дмитро Німенко - 2:1. А у другій 20-хвилинці українці збільшили свою перевагу ще на одну шайбу - 5:3. Голи у гостей забили Юрій Наваренко Володимир Олексіюк та Віталій Доніка. Але, наприкінці матчу господарі перехопили ініціативу і зрівняли рахунок, а в додатковій 5-хвилинці Рафал Дутка забив вирішальний гол - 6:5.

Як повідомляв УНІАН, етап Euro Ice Hockey Challenge проходить в Торуні з 6 по 8 лютого. Суперниками збірної України тут також є команди Румунії і Угорщини.

Це змагання є генеральною репетицією збірної України перед чемпіонатом світу, який відбудеться у квітні в іншому польському місті Кракові.