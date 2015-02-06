Збірна України по біатлону виграла "бронзу" у змішаній естафеті етапу Кубка світу

У чеському Нове-Мєсто завершилася змішана естафетна гонка етапу Кубка світу з біатлону, в якій збірна України завоювала бронзову медаль.

Четвірка у складі Ірина Варвінець, Валентина Семеренко, Дмитро Підручний та Сергій Семенов до четвертого етапу була однією з найточніших при стрільбі на вогневих рубежах. Але, в заключній "ліжці" Семенову не вистачило 8 патронів для того, щоб закрити 5 мішеней - 1 штрафне коло. Тим не менш, суперники українців, що йшли позаду, занадто сильно відставали.

У підсумку, гонку виграла збірна Норвегії, яка показала результат 1 година 12 хвилин 49,2 секунди. Друге місце у команди Чехії - 4,1 секунди відставання, третє України - 1 хв. 21,3 секунди відставання.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні український дует Юлія Джима та Артем Тищенко завоював бронзу в першому в історії суперміксті Кубка світу.