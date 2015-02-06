Жіноча збірна України з тенісу не змогла потрапити в плей-офф другої Світової групи Кубка Федерації

Жіноча збірна України з тенісу не зуміла виграти у двох партіях парну зустріч матчу 3-го туру групового етапу I групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації у команди Великобританії й не потрапила в плей-офф другої Світової групи, повідомляється на офіційній сторінці Федерації тенісу України в Facebook.

"Ольга Савчук і Еліна Світоліна не змогли здобути перемогу над британською парою Рей/Сміт у двох партіях, що забезпечило б нашій команді перше місце в підгрупі B. Українки вели 7-6(7) 3-0, мали матчбол за рахунку 5-4 у другому сеті, але не змогли його реалізувати", - йдеться в повідомленні.

У підсумку, парна зустріч завершилася з рахунком 6-7(7) 7-5 6-4 на користь британок.

Раніше сьогодні українки програли два одиночних матчу. Світоліна поступилася Хізер Уотсон 6-2 5-7 4-6, а Леся Цуренко програла Йоханні Конте 3-6 2-6.

Таким чином, загальний рахунок матчу Україна - Великобританія - 0:3.

Як повідомляв УНІАН, у перших двох турах змагань українки обіграли збірні Туреччини (2:1) та Ліхтенштейну (3:0), займаючи перед останнім туром 1-е місце в групі.

Згідно з регламентом турніру, у фінальному раунді, 7 лютого, переможець групи А зійдеться з переможцем групи D, а кращий у квартеті В - з найсильнішою командою квартету С. Дві кращі команди за підсумками турніру отримають путівки в раунд плей-офф другої Світової групи.

Турнір I групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації за участю 15 національних збірних проходить 4-7 лютого в Будапешті (Угорщина).