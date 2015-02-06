Український дует виборов бронзу у першому в історії суперміксті Кубка світу з біатлону

У чеському Нове-Місто завершилася перша гонка етапу Кубка світу з біатлону - супермикст, в якій український дует Юлія Джима та Артем Тищенко посіли 3-е місце.

Український дует з самого початку гонки йшов у групі лідерів, разом з командами Німеччини та Росії, істотно випереджаючи дует з Норвегії.

Все вирішила не сама точна стрільба лідерів на останньому вогневому рубежі. У Тищенко було дві незакриті мішені, у німця Еріка Лессера-три, після чого він вибув з числа претендентів нагород. І тільки у росіянина Олексія Волкова стрілянина була ідеальною. Завдяки цьому перемогу здобула збірна Росії - 35 хвилин 43,3 секунди. Українець же по ходу дистанції виявився повільніше норвежця Хенріка Лабе-Лунда, але випередив німця Лессера й замкнув трійку призерів. Збірна України на фініші відстала від лідера на 26,1 секунди.

Пізніше сьогодні відбудеться класична змішана естафета з чотирма учасниками. У вихідні в Нове-Місце заплановані чоловічий і жіночий спринти і гонки переслідування

Одиночна змішана естафета (супермікст) - нововведення на етапах Кубка світу. Її формат такий: беруть участь чоловік і жінка, які біжать 7,5 і 6 км (довжина кола - 1,5 км), відповідно. Кількість стрільб на етапі - дві (лежачи і стоячи), довжина штрафного кола - 75 м. Перші три етапи спортсмени пробігають тільки два кола і після другого вогневого рубежу передають естафету, лише на четвертому етапі чоловік пробігає ще й третє коло.