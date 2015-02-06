"Чорноморець" підписав контракт з сербом Крнетою

Футболіст буде виступати під 42-м номером, повідомляє прес-служба одеського клубу.

22-річний Крнета є вихованцем клубу «Партизан» (Белград, Сербія). Виступав у командах «Телеоптік» (Белград) - 10 матчів, ФК «Сопот» - 25 матчів (1 гол), «Црвена звезда» (Белград) - 22 матчі, «Раднічкі» (Крагуєвац) - 9 матчів. За «Црвену звезду» брав участь у 5 матчах єврокубків, включаючи поєдинок Ліги Європи проти «Чорноморця» в Одесі 1 серпня 2013 року.

У 2011 році двічі виступав у складі юнацької збірної Сербії.

Крнета став першим легіонером одеського клубу, придбаним у нинішнє міжсезоння.