"Чорноморець" підписав контракт з сербом Крнетою
12:45, 06 лютого 2015Спорт
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Одеський ФК "Чорноморець" підписав контракт із сербським захисником Йованом Крнетою.
Одеський клуб посилився сербським легіонером / chernomorets.odessa.ua
Футболіст буде виступати під 42-м номером, повідомляє прес-служба одеського клубу.
22-річний Крнета є вихованцем клубу «Партизан» (Белград, Сербія). Виступав у командах «Телеоптік» (Белград) - 10 матчів, ФК «Сопот» - 25 матчів (1 гол), «Црвена звезда» (Белград) - 22 матчі, «Раднічкі» (Крагуєвац) - 9 матчів. За «Црвену звезду» брав участь у 5 матчах єврокубків, включаючи поєдинок Ліги Європи проти «Чорноморця» в Одесі 1 серпня 2013 року.
У 2011 році двічі виступав у складі юнацької збірної Сербії.
Крнета став першим легіонером одеського клубу, придбаним у нинішнє міжсезоння.
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