Український легіонер клубу НБА "Фінікс" Лень отримав травму ноги

В середині третьої чверті центровий "Фінікса" підтримав швидкий відрив своєї команди і ефектно забив м'яч у кошик зверху з фолом від суперника, але, після контакту з Робіном Лопесом українець невдало приземлився на праву ногу і кілька хвилин не міг піднятися, повідомляє Basket. com.ua.

Потім, шкутильгаючи, Олексій повернувся на паркет для пробиття штрафного, а забивши його, був замінений Джеффом Хорнасеком, після чого відразу, без сторонньої допомоги, відправився в роздягальню. Трохи пізніше стало відомо, що українець не повернеться в гру. Після матчу Олексій пересувався на милицях.

Нагадаємо, у 2013-му році Лень переніс операції на двох щиколотках. З тих пір молодому центровому доводилося миритися з періодичними болями в ногах. Попереду українця чекає медичне обстеження, але вже зараз він особисто поспішив заспокоїти всіх, хто переживає за його здоров'я. "Це не перелом або щось на зразок цього, так що я скоро повернуся", - розповів 21-річний бигмэн журналістам після матчу.

За попередньою інформацією, в українця розтягнення зв'язок щиколотки.

Матч "Портленд" - "Фінікс" завершився з рахунком 108:87.

Лэнь провів на майданчику 9 хвилин. За цей час він набрав 5 очок, зробив 4 підбирання (1 в нападі), 1 передачу, 2 перехоплення, 1 блок-шот, здійснив 2 втрати і двічі порушив правила.

Після цієї гри на рахунку "Фінікса" 28 перемог при 23 поразках й команда, як і раніше, входить у "зону плей-офф", посідаючи 8-е місце в Західній конференції. Згідно з регламентом НБА, в плей-офф, де безпосередньо розігрується титул чемпіона сезону, виходять по 8 кращих команд за підсумками регулярного чемпіонату від Західної та Східної конференцій.