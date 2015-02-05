Жіноча збірна України з тенісу виграла другий поспіль матч в Кубку Федерації

Перемоги над суперницями здобули Катерина Козлова і Еліна Світоліна, повідомляє офіційний сайт турніру.

У першій грі Козлова виявилася набагато сильніше Катінки Фон Дайчманн, дозволивши опонентці виграти лише два гейми - 6:1, 6:1. А в другому матчі найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (26-й номер світового рейтингу) лише в трьох партіях здолала Штефані Фогт (169-я в рейтингу). У цьому матчі українка взяла гору з рахунком 4:6, 6:2, 6:3.

Таким чином, результат парної зустрічі, завершальної у матчі Україна - Ліхтенштейн, вже ніяк не вплине на загальний результат.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України обіграла команду Туреччини з рахунком 2:1.

У вирішальному матчі етапу в Групі С, у 3-му турі, збірна України 6 лютого зіграє з командою Великобританії.

Згідно з регламентом турніру, у фінальному раунді, 7 лютого, переможець групи А зійдеться з переможцем групи D, а кращий у квартеті В - з найсильнішою командою квартету С (Білорусь, Португалія, Болгарія, Грузія). Дві кращі команди за підсумками турніру отримають путівки в раунд плей-офф другої Світової групи.

Турнір I групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації з участю 15 національних збірних проходить 4-7 лютого в Будапешті (Угорщина).