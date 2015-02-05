Стрибун у висоту Проценко посів друге місце на престижному турнірі у Словаччині

Українець Андрій Проценко посів на цьому турнірі 2-е місце, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Планку, встановлену на "гроссмейстерській" позначці 2 м 35 см штурмувало відразу п’ять атлетів. Проте, підкорилася вона лише катарцю Мутазу Баршиму. Згодом він з першої спроби взяв і 2.40, таким чином показавши найкращий результат сезону у світі, а також на два сантиметри поліпшивши власний рекорд Азії.

Друге місце посів українець Андрій Проценко. Початок вечора склався для нього не найкращим чином. Висоту 2.25 Проценко взяв з другої спроби, а 2.28 – з третьої. Але у підсумку він показав свій найкращий результат у сезоні – 2.33, випередивши цілу групу серйозних опонентів на чолі з росіянами Іваном Уховим та Олексієм Дмітріком.

У жіночій частині програми перемогу здобула італійка Алессія Трост – 1 м 96 см. Українки Оксана Окунєва та Ірина Геращенко замкнули підсумковий протокол – з результатом 1.85 у них 8-е та 10-е місця відповідно.