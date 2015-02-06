WSB, 4-й тур, "Українські отамани" - "Марокканські атласні леви": онлайн відео-трансляція

6 лютого в столичному Палаці спорту відбудеться матч 4-го туру групового етапу Всесвітньої серії боксу (WSB), в якому "Українські отамани" прийматимуть команду "Марокканські атласні леви".

У цьому поєдинку зійдуться один з лідерів і аутсайдер нинішнього сезону.

За результатами попередніх поєдинків «Марокканські атласні леви» розташувалися на 6-му місці підгрупи з трьома заліковими балами. В останньому матчі представники Королівства Марокко здобули перемогу над командою «Британські левові серця» з рахунком 3:2. У свою чергу «Українські отамани», після переможного матчу в Китаї, займають 2-й рядок нашої підгрупи з максимально можливими 9-ма заліковими балами.

Генеральний директор клубу «Українські отамани» Дмитро Гайструк зазначив: «До матчу з командою Марокко наша команда підходить в якості одного з лідерів підгрупи «А» і цей факт не може не радувати. У трьох стартових турах ми набрали максимально можливі дев'ять залікових очок і в кожному наступному матчі повинні показувати не менш змістовний бокс, адже кожна помилка може істотно ускладнити наше турнірне становище. Команда Марокко - однозначно, непростий суперник, що вони демонструють у всіх матчевих зустрічах і нинішнє шосте місце в турнірній таблиці, на мою думку, не зовсім відповідає реальній силі і потенціалу африканської команди. Також я хочу зауважити, що ми повертаємося на арену Палацу спорту. Інтерес до поєдинків «Українських отаманів» з кожним матчем зростає, тому ми робимо все можливе, щоб любителі боксу і шанувальники нашого клубу мали можливість переглядати це яскраве шоу на найбільшій спортивній арені України».

Напередодні матчу відбулася церемонія зважування, де всі боксери успішно здали вагу.

Склад пар матчу «Українські отамани» - «Марокканські атласні леви» виглядає наступним чином:

Вагова категорія до 52 кг., Максим Фатіч - Ачраф Харроубі

Вагова категорія до 60 кг, Олег Прудкий - Абделла Будрар

Вагова категорія до 69 кг., Олег Зубенко - Мухаммед Рабії

Вагова категорія до 81 кг., Олександр Хижняк - Пітер Мюлленберг

Вагова категорія +91 кг, Тарас Неудачін - Абдельхаліл Абухамада