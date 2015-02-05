Боксери "Українських отаманів" та "Марокканських атласних левів" успішно пройшли процедуру зважування

Всі спортсмени успішно пройшли процедуру, повідомляє прес-служба "отаманів".

Зокрема, в суперважкій вазі українець Тарас Неудачін виявився на 6,5 кг важче марокканця Абдельхаліла Абухамада. Наш боксер важить 100,9 кг, тоді як його суперник - 94,4 кг. При цьому Абухамад на 10 см вище Неудачіна - 196 см - проти 186 см.

Неудачін в п'ятницю буде не єдиним дебютантом WSB у складі «Українських отаманів». Також стартовий бій у серії проведе Олег Зубенко (до 69 кг). Для Олега Фатіча завтрашній поєдинок стане першим у нинішньому сезоні. Також на ринг Палацу спорту вийдуть Олег Прудкий (до 60 кг) та Олександр Хижняк (до 81 кг).

Склад пар матчу «Українські отамани» - «Марокканські атласні леви» виглядає наступним чином:

Вагова категорія до 52 кг., Максим Фатіч - Ачраф Харроубі

Вагова категорія до 60 кг, Олег Прудкий - Абделла Будрар

Вагова категорія до 69 кг., Олег Зубенко - Мухаммед Рабії

Вагова категорія до 81 кг., Олександр Хижняк - Пітер Мюлленберг

Вагова категорія +91 кг, Тарас Неудачін - Абдельхаліл Абухамада

Як повідомляв УНІАН, матч між «Українськими отаманами» та «Марокканськими атласними левами» відбудеться 6 лютого в столичному Палаці спорту.

Сайт УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу, яка розпочнеться о 21.30.