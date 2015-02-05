Збірна України з футболу дізналася суперників у відборі ЧЄ-2017

За путівку на молодіжну континентальну першість 2017 року, яка відбудеться у Польщі, збірна України позмагається із командами Франції, Шотландії, Ісландії, Македонії та Північної Ірландії, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

52 учасники кваліфікаційного раунду були розподілені по дев'яти групах: сім груп по шість збірних і ще дві - по п'ять збірних. Перед церемонією жеребкування команди, відповідно до власних коефіцієнтів, були розбиті на шість кошиків. Зокрема, команда України потрапила до другого кошику.

Дев'ять переможців груп отримають прямі путівки у фінальну стадію Євро-2017, де складуть компанію польській «молодіжці». Чотири кращих володаря других місць вирішать долю двох інших путівок у матчах плей-офф.

Молодіжний чемпіонат Європи 2017 року у Польщі стане першим в історії турніром, у якому візьмуть участь не 8, як було традиційно до цього, а 12 збірних.

Групи кваліфікації Євро-2017 (U-21) виглядають таким чином:

1. Чехія, Бельгія, Чорногорія, Молдова, Латвія, Мальта

2. Італія, Сербія, Словенія, Ірландія, Литва, Андорра

3. Франція, УКРАЇНА, Шотландія, Ісландія, Македонія, Північна Ірландія

4. Португалія, Ізраїль, Греція, Угорщина, Албанія, Ліхтенштейн

5. Данія, Румунія, Вірменія, Уельс, Болгарія, Люксембург

6. Іспанія, Швеція, Хорватія, Грузія, Естонія, Сан-Марино

7. Німеччина, Росія, Австрія, Фінляндія, Азербайджан, Фарерські о-ви

8. Нідерланди, Словаччина, Туреччина, Білорусь, Кіпр

9. Англія, Швейцарія, Норвегія, Боснія і Герцеговина, Казахстан

Відбірковий турнір відбудеться з 23 березня 2015 року по 11 жовтня 2016 року. Стикові матчі заплановані на 7 й 15 листопада 2016 року.