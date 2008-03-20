«Тоттенхем» і «Челсі» забили 8 голів на двох

У перенесених матчах англійської Премьер-ліги «Тоттенхем» розіграв надрезультативну нічию з «Челсі», а «Манчестер Юнайтед» обіграв «Болтон».

«Тоттенхем» – «Челсі» 4:4

Голи: Вудгейт 12, Бербатов 60, Хаддлстоун 75, Кін 88 - Дрогба 3, Ессьєн, 19, Д.Коул 53, 79

«Тоттенхем»: Робінсон, Шимбонда, Кінг (Бент 68), Вудгейт, Хаттон, Леннон, Зокора, Дженас (Хаддлстоун, 46), Мальбранк, Бербатов, Кін

«Челсі»: Кудічіні, Карвальйо, Феррейра (Шевченко 89), Террі, Е.Коул, Д.Коул (Баллак 81), Лемпард, Ессьєн, Макелеле, Калу (Алекс 70), Дрогба

«Манчестер Юнайтед» – «Болтон» – 2:0

Голи: Роналду 8, 9.

Як відзначає Лента.ру, оформивши дубль, Кріштіану Роналду довів свій бомбардирський рахунок в нинішньому сезоні до 33 голів (в усіх змаганнях) і побив рекорд легендарного північноірландського форварда Джорджа Беста. У сезоні-1967/68 Бест у складі "Манчестер Юнайтед" забив 32 голи в різних турнірах.