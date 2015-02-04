"Шахтар" оприлюднив заявку гравців на плей-офф Ліги чемпіонів
17:34, 04 лютого 2015Спорт
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У заявці значаться 26 футболістів.
"Шахтар" заявився на плей-офф / shakhtar.com
Донецький «Шахтар» подав офіційну заявку напередодні поєдинків з мюнхенською «Баварією», повідомляє прес-служба клубу.
Всього у заявці значаться імена 26 футболістів.
У заявці представлені:
Воротарі: П'ятов, Каніболоцький, Гриценко.
Захисники: Кучер, Шевчук, Ордець, Ісмаїлі, Срна, Кривцов, Ракицький, Дуць, Азеведо.
Півзахисники: Степаненко, Фред, Марлос, Бернард, Фернандо, Дуглас Коста, Тайсон, Алекс Тейшейра, Коваленко, Ілсіньо, Дентіньо.
Нападники: Веллінгтон, Луїс Адріано, Гладкий.
Як повідомляв УНІАН, у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Шахтар» зіграє з німецькою «Баварією» (Мюнхен). Перший матч суперники проведуть 17 лютого у Львові, а повторну зустріч - 11 березня в Мюнхені.
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