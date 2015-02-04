"Шахтар" оприлюднив заявку гравців на плей-офф Ліги чемпіонів

У заявці значаться 26 футболістів.

Донецький «Шахтар» подав офіційну заявку напередодні поєдинків з мюнхенською «Баварією», повідомляє прес-служба клубу. Всього у заявці значаться імена 26 футболістів. У заявці представлені: Воротарі: П'ятов, Каніболоцький, Гриценко. Захисники: Кучер, Шевчук, Ордець, Ісмаїлі, Срна, Кривцов, Ракицький, Дуць, Азеведо. Півзахисники: Степаненко, Фред, Марлос, Бернард, Фернандо, Дуглас Коста, Тайсон, Алекс Тейшейра, Коваленко, Ілсіньо, Дентіньо. Нападники: Веллінгтон, Луїс Адріано, Гладкий. Як повідомляв УНІАН, у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Шахтар» зіграє з німецькою «Баварією» (Мюнхен). Перший матч суперники проведуть 17 лютого у Львові, а повторну зустріч - 11 березня в Мюнхені.

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