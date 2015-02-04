Коломойський буде балотуватися на посаду президента ФФУ

Про це сам губернатор заявив у розмові з "Обозревателем".

"Після того, як з виборів президента Федерації несподівано і невмотивовано знялися Маркіян Лубківський та керівник пляжного футболу Сергій Харченко, я вирішив балотуватися на посаду президента ФФУ", - заявив губернатор.

"По-перше, я хочу переконатися, що попередня практика непрозорості обрання голови Федерації, як і роботи самої ФФУ, піде в небуття. По-друге, якщо колеги візьмуть до уваги мої заслуги перед українським футболом і оберуть, то можу запевнити - принесу в розвиток Федерації футболу значно більше, ніж багато зареєстрованих кандидатів. У будь-якому випадку, я маю намір брати активну участь у виборчій кампанії і боротися за перемогу", - додав Коломойський.

Іншими кандидатами на посаду президента ФФУ є колишній футболіст Владислав Ващук, в. о. президента ФФУ Андрій Павелко і колишній голова всеукраїнської профспілки футболістів України Олег Печерный.

Як повідомляв УНІАН, новий керівник українського футболу буде обрано 6 березня на позачерговому Конгресі ФФУ.