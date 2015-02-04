"Українські отамани" назвали склад на матч WSB з "Марокканськими левами"

Боксерська команда «Українські отамани» назвала склад на матч 4-го туру Всесвітньої серії боксу (WSB) проти Марокканських атласних львів».

Матч відбудеться 6 лютого, повідомляє прес-служба команди. Склад пар матчу «Українські отамани» - «Марокканські атласні леви» виглядає наступним чином: Вагова категорія до 52 кг., Азат Усеналієв - Ачраф Харроубі Вагова категорія до 60 кг, Олег Прудкий - Абделла Будрар Вагова категорія до 69 кг., Олег Зубенко - Мухаммед Рабії Вагова категорія до 81 кг., Олександр Хижняк - Пітер Мюлленберг Вагова категорія +91 кг, Тарас Неудачин - Абдельхаліл Абухамада У четвер, 5 лютого, в Києві боксери клубів пройдуть офіційну процедуру зважування. Сайт УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу «Українські отамани» - «Марокканські атласні леви» у п'ятницю, 6 лютого, о 21:30.

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