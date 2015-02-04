Троє українців претендують на звання найкращого легкоатлета січня у Європі

Серед них є три представника нашої країни, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

У чоловіків кандидатом на почесну нагороду є Олександр Сітковський, який 25 січня посів третє місце у міжнародному марафоні, який проходив у Маракеші (Марокко). При цьому він встановив особистий рекорд, а також показав найкращий результат сезону у Європі - 2 години 09 хвилин 11 секунд.

У жінок до 12-ти номінанток увійшли відразу дві українки. Тетяна Гамера-Шмирко також 25 січня вже втретє поспіль виграла марафон у Осаці (Японія), перевершивши більш ніж на хвилину національний рекорд – 2 години 22 хвилини 09 секунд. А за два дні потому Анастасія Мохнюк у Запоріжжі на командному чемпіонаті України у п’ятиборстві показала найкращий результат сезону у світі, набравши 4707 очок. Також це її особистий рекорд.

Проголосувати за українських атлетів можна на офіційній сторінці ЄАА у мережі Facebook за наступними посиланнями - серед чоловіків та жінок.

Голосування триватиме до 13:00 за київським часом понеділка, 16 лютого.