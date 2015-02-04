Київське "Динамо" проведе на зборі в Іспанії 6 матчів
Українська команда зустрінуться з представниками 5 національних чемпіонатів.
Гравці ФК "Динамо" (Київ) під час другого іспанського збору у рамках зимового міжсезоння проведуть шість контрольних поєдинків з командами з п'яти країн, повідомляє прес-служба клубу.
Всі вони стануть важливою частиною підготовки до весняної частини сезону 2014/15 в цілому, і поєдинків 1/16 Ліги Європи проти французького «Генгама» зокрема.
Ігри пройдуть в період з 6 по 14 лютого.
Список матчів наступний:
06.02.2015. Марбелья. 17:00. «Динамо» (Київ) - «Астра» (Румунія)
07.02.2015. Марбелья. 18:00. «Динамо» (Київ) - «Лудогорець» (Болгарія)
10.02.2015. Марбелья. 17:00. «Вікторія» (Пльзень, Чехія) - «Динамо» (Київ)
11.02.2015. Сан-Педро. 17:00. «Динамо» (Київ) - ФК «Академія Пушкаша» (Угорщина)
13.02.2015. Марбелья. 17:00. «Динамо» (Київ) - «Атлетико Паранаенсе» (Бразилія)
14.02.2015. Сан-Педро. 17:00. «Динамо» (Київ) - «Відеотон» (Угорщина)
Футболісти "Динамо" вилетіли на збір в Іспанію 3 лютого. У складі команди тренуються практично всі гравці основного складу. Початок збору пропустить нападник Дьемерси Мбокані, який виступає в складі збірної ДР Конго на Кубку Африканських Націй, який проходить в ці дні в Екваторіальній Гвінеї.
Також не полетіли в Іспанії й продовжують відновлюватися після травм Денис Гармаш та Євген Макаренко.
Як повідомляв УНІАН, перший офіційний матч у 2015-му році "Динамо" проведе 19 лютого в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького "Генгама".