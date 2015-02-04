Київське "Динамо" проведе на зборі в Іспанії 6 матчів

Гравці ФК "Динамо" (Київ) під час другого іспанського збору у рамках зимового міжсезоння проведуть шість контрольних поєдинків з командами з п'яти країн, повідомляє прес-служба клубу.

Всі вони стануть важливою частиною підготовки до весняної частини сезону 2014/15 в цілому, і поєдинків 1/16 Ліги Європи проти французького «Генгама» зокрема.

Ігри пройдуть в період з 6 по 14 лютого.

Список матчів наступний:

06.02.2015. Марбелья. 17:00. «Динамо» (Київ) - «Астра» (Румунія)

07.02.2015. Марбелья. 18:00. «Динамо» (Київ) - «Лудогорець» (Болгарія)

10.02.2015. Марбелья. 17:00. «Вікторія» (Пльзень, Чехія) - «Динамо» (Київ)

11.02.2015. Сан-Педро. 17:00. «Динамо» (Київ) - ФК «Академія Пушкаша» (Угорщина)

13.02.2015. Марбелья. 17:00. «Динамо» (Київ) - «Атлетико Паранаенсе» (Бразилія)

14.02.2015. Сан-Педро. 17:00. «Динамо» (Київ) - «Відеотон» (Угорщина)

Футболісти "Динамо" вилетіли на збір в Іспанію 3 лютого. У складі команди тренуються практично всі гравці основного складу. Початок збору пропустить нападник Дьемерси Мбокані, який виступає в складі збірної ДР Конго на Кубку Африканських Націй, який проходить в ці дні в Екваторіальній Гвінеї.

Також не полетіли в Іспанії й продовжують відновлюватися після травм Денис Гармаш та Євген Макаренко.

Як повідомляв УНІАН, перший офіційний матч у 2015-му році "Динамо" проведе 19 лютого в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького "Генгама".