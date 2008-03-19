Закінчився півфінальний матч Кубка України Динамо - Металлург

20:57, 19 березня 2008
Спорт
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Кияни "витягли" гру на останній хвилині

У Києві закінчився  другий з півфінальних матчів Кубка України між командами "Динамо" і "Металург" (Донецьк). Рахунок 2:1 на користь господарів поля (Гусєв 43, Алієв 89 - Косирін 56).

Нагадаємо, що матч в Одесі, де проходив перший півфінал Чорноморець - Шахтар закінчився з тим же рахунком на користь Шахтаря.

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