Збірна України з біатлону завоювала срібло у чоловічій естафеті Чемпіонату Європи

В естонському Отепяя завершилася остання гонка в рамках Чемпіонату Європи з біатлону, де в чоловічій естафеті збірна України посіла 2-е місце, поступившись лише команді Росії, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації біатлону.

Українська четвірка у складі Артем Тищенко, Сергій Семенов. Артем Прима і Дмитро Підручний стабільно і впевнено провела гонку, постійно перебуваючи в компанії лідерів. Наприкінці українці поступалися команді Росії близько 15 секунд і Підручний був не тільки швидкий на дистанції, але і абсолютно точний на стрільбі, не допустивши жодного промаху на останньому вогневому рубежі. Але, суперник зі збірної Росії Олексій Слєпов також був точний на вогневому рубежі і не залишив нашому спортсмену шансів наздогнати його в гонці.

У підсумку, збірна Росії фінішувала з результатом 1 година 10 хвилин 50.9 секунди (10 додаткових патронів), а команда України відстала на 14,2 секунди, використавши 4 додаткових патрони. Бронзу в цій гонці здобула збірна Норвегії - 6 додаткових патронів і відставання в 1 хвилину 11,1 секунди.

Як повідомляв УНІАН раніше сьогодні в жіночій естафеті збірна України завоювала золоту медаль.

Таким чином, Україна завершила чемпіонат Європи на 2-му місці в загальнокомандному заліку, завоювавши 9 нагород - по 3 золота, срібла і бронзи. Переможцем турніру стала збірна Росії - 8 золотих, 2 срібних і 7 бронзових нагород.