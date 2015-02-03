Жіноча збірна України з біатлону виграла естафету на Чемпіонаті Європи

В естонському Отепяя завершилася естафетна гонка в рамках чемпіонату Європи, де перше місце посіла збірна України, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації біатлону.

Головним козирем української команди в цій гонці була висока швидкість проходження дистанції. Незважаючи на 9 додаткових патронів і 1 штрафне коло, яке подолала на 3-му етапі після стрільби стоячи Наталія Бурдига, українки все одно виявилися значно сильнішими опоненток, які використовували менше додаткових патронів і не бігли штрафні кола.

Четвірка у складі Юлія Джима, Наталія Бурдига, Валентина Семеренко та Ірина Варвінець подолала дистанцію за 1 годину, 09 хвилин 58.5 секунди, випередивши на 18,6 команди команду Німеччини і на 21,4 секунди - біатлоністок із Франції.

Ця гонка була передостанньою в програмі змагань ЧЄ. Турнір завершиться сьогодні пізніше вдень чоловічою естафетою.