Ахметов: якщо фірма не здасть стадіон вчасно, на неї чекають санкції

Президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ сподівається, що в Донецьку буде вчасно зданий в експлуатацію стадіон для проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.АХМЕТОВ заявив сьогодні, коментуючи інформацію про те, що цей стадіон не може бути зданий вчасно.

Він нагадав, що існує жорсткий контракт з компанією, який передбачає здачу стадіону в цьому році. За його словами, якщо фірма скаже, що вона не може своєчасно здати стадіон, “її чекають фінансові санкції”.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 березня, Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО заявив, що інспектори УЄФА констатували, що новий стадіон "Шахтар", що будується в Донецьку, не буде зданий у заплановані строки.

Зокрема, О.ЛУК’ЯНЧЕНКО сказав, що в резолюції інспекторів УЄФА, які побували в Донецьку наприкінці лютого, йдеться: "Запланована дата завершення будівництва стадіону – жовтень 2008 року. Проте, враховуючи збільшення витрат і спори з інвестором, клубом "Шахтар" і компанією підрядників, остаточну дату, скоріш за все, буде перенесено".