"Шахтар" зіграв внічию із загребським "Динамо"

В іспанському Сан-Педро-дель-Пінатар завершився товариський матч в рамках зимового передсезонного збору, в якому донецький "Шахтар" зіграв внічию з хорватським "Динамо" (Загреб).

Гра закінчилася з рахунком 1:1.

Як і годиться товариській зустрічі, команди були необмежені в кількості замін і в кожному з двох таймів на поле вийшли різні склади. Так, у складі донеччан лише воротар Андрій Пятов провів на полі 74 хвилини, після чого його замінив Богдан Сарнавський.

Доля матчу була вирішена в перші 25 хвилин гри. Рахунок відкрив гравець загребського клубу Енрікес, який відзначився на 7-й хвилині, після чого, на 24-й бразильський легіонер гірників Луїс Адріано зрівняв результат.

Наступну гру на зборі в Іспанії "Шахтар" проведе післязавтра, 4 лютого, проти місцевої "Альмерії".