Португалець Антуанеш став гравцем київського "Динамо"

27-річний гравець збірної Португалії Віторіну Антунеш підписав контракт з київським "Динамо" на чотири з половиною роки.

Антунеш, що отримав від своїх батьків ім'я Віторину (в перекладі з португальської – «переможець») народився 1 квітня 1987 року в містечку Фрімунде, розташованому на півночі Португалії.

Гравець відомий виступами за «Пасуш де Феррейра», де вже у свій перший сезон у вищому дивізіоні португальського чемпіонату провів 23 матчі, а команда, зайнявши 6-е місце пробилася в Кубок УЄФА. Крім цього Антунеш взяв участь у всіх матчах команди Португалії в 2007-му році на чемпіонаті світу U-20 у Канаді, забивши гол у матчі групового етапу у ворота Мексики. 5 червня того ж року у 20-річному віці Віторіну дебютував у національній збірній країни, вийшовши на заміну замість Паулу Феррейри в товариському матчі з Кувейтом.

Також він грав за італійську «Рому», «Лечче», після чого продовжив подорожувати по різних клубах, таких як «Лейшоєш», «Ліворно», «Паніоніс», «Малагу».

У поточному сезоні іспанської Примери, виступаючи за "Малагу", португалець відіграв 15 ігор, забивши один гол. Захисник знову опинився в трансферних списках відомих європейських клубів, зокрема лондонського «Арсенала», головний тренер якого Арсен Венгер став підшукувати заміну Начо Монреалю.

Але вже досить досвідчений Віторіну Антунеш вибрав у результаті київське «Динамо».