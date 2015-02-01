Джокович виграв Australian Open

У Мельбурні завершився фінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, де серб Новак Джокович здобув перемогу над Енді Марреєм з Великобританії.

Доля матчу була вирішена в заключних двох сетах.

Гра, яка тривала більше 3-х з половиною годин, спочатку проходила в абсолютній рівній боротьбі і суперники обмінялися перемогами на тай-брейках - 7:6 (5) на користь Джоковича і 7:6 (4) на користь Маррея. Але, починаючи з третьої партії очолюючий світовий рейтинг Джокович зломив опір суперника і в кінцівці був набагато сильніший - 6:3, 6:0.

Таким чином, найсильніший тенісист світу зайвий раз підтвердив свій статус, вигравши Australian Open в п`ятий раз поспіль.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, у фіналі жіночого турніру найкраща тенісистка світу Серена Вільямс (США) обіграла росіянку Марію Шарапову.