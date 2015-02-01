Українка Варвінець виграла срібло Чемпіонату Європи з біатлону

В естонському Отепяя завершилася жіноча гонка переслідування в рамках чемпіонату Європи з біатлону, в якій українка Ірина Варвінець завоювала срібну медаль.

Українка пішла на дистанцію під 8-м номером за результатами спринту. Але, завдяки високій швидкості проходження дистанції і високої точності стрільби на вогневих рубежах (всього 2 промахи), їй вдалося істотно просунутися нагору.

В результаті переможницею гонки стала росіянка Катерина Шумілова з результатом 33 хвилини 07,4 секунди, Варвінець відстала на 31,9 секунди, а третє місце і бронза на рахунку Катерини Юрлової з Росії - 54,1 секунди відставання.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "золотий дубль" у змаганнях юніорок зробила Анастасія Меркушина.