Харлан виграла етап Кубка світу з фехтування в Афінах

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла етап Кубка світу в Греції у змаганнях шаблісток.

У фіналі турніру, який проходив в Акрополі, українка зустрічалася зі своєю однією з найбільш принципових і незручних суперниць - Софією Великою з Росії. Цього разу, з перевагою всього в один укол, перемога залишилася за представницею України - 15:14.

Таким чином, українка догнала росіянку за кількістю перемог на етапах КС в нинішньому сезоні - по дві. Раніше, в середині грудня, українка успішно виступила на змаганнях у Нью-Йорку (США), а росіянка перемогла на острові Маргарита (Венесуела) і в Орлеані (США).

Разом з тим, на паралельному чоловічому етапі КС, що відбувався в Падові (Італія), українець Олексій Ягодка дійшов до фіналу турніру шаблістів, де поступився росіянину Камілю Ібрагімову.