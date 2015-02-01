Українка Меркушина зробила золотий дубль на Чемпіонаті Європи з біатлону

В естонському Отепяя завершилася жіноча гонка переслідування серед юніорок на 10 км в рамках чемпіонату Європи з біатлону, де золоту медаль виграла українка Анастасія Меркушина.

Українка, напередодні виграла спринтерську гонку, і йшла на дистанцію першою з помітною перевагою над суперницею. Були побоювання, що спортсменка, яка не демонструє швидкий хід по дистанції, може знітитися в боротьбі з більш швидкими опонентками. Але, українка гідно трималася на дистанції, а її козирем знову стала більш точна стрільба, ніж у суперниць. При дуже складних погодних умовах, вона промахнулася лише 4 рази.

У підсумку, Меркушина фінішувала з результатом 35 хвилин 52,9 секунди, росіянка Ульяна Кайшева відстала на 20,4 секунди, а австрійка Дуня Здуч - на 55,4 секунди.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи проходить в Отепяя з 28 січня по 3 лютого.