Біатлоністка Бондар виграла бронзу Універсіади в мас-старті
Українка програла лише двом представницям Чехії.
У словацькому Осрблі завершилася програма змагань з біатлону в рамках зимової Універсіади, де в заключній гонці - жіночому мас-старті - бронзову нагороду завоювала українка Яна Бондар.
Гонка за участю 30 найсильніших спортсменок за підсумками попередніх днів змагань проходила в складних погодних умовах з сильними поривами вітру, які заважали і на дистанції, і, особливо, на стрільбищі.
Бондар разом з Житкой Ландовой і Євою Пушкарчиковою на рівних пройшла більшу частину дистанції, але невдало відстріляла на останньому 4-му
вогневому рубежі. Українка промахнулася 4 рази і змушена була подолати зайві 600 метрів дистанції. Всього ж, наша спортсменка допустила 6 промахів.
И немного #видео с учений полиции на биатлонном комплексе #Ugra2015. #биатлон#фанаты#полицияpic.twitter.com/FMvYBF0tLj— UGRA 2015 (@ugra2015) 13 марта 2015 г.
Таким чином, українка фінішувала третьою, відставши від переможниці Ландової на 1 хвилину 05,5 секунди. Другою фінішувала Пушкарчикова.
Ще одна українка Юлія Бригинець в цій гонці фінішувала на 4-му місці. Також в 10-ку найсильніших увійшла Надія Бєлкіна (8-а).
У скарбничці збірної України на даний момент 5 нагород - 2 золота, 1 срібло і 2 бронзи.
Як повідомляв УНІАН, XXVII зимова Універсіада проходить в січні-лютому 2015 року в іспанській Гранаді і словацькому Осрблі.