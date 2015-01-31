Біатлоністка Бондар виграла бронзу Універсіади в мас-старті

У словацькому Осрблі завершилася програма змагань з біатлону в рамках зимової Універсіади, де в заключній гонці - жіночому мас-старті - бронзову нагороду завоювала українка Яна Бондар.

Гонка за участю 30 найсильніших спортсменок за підсумками попередніх днів змагань проходила в складних погодних умовах з сильними поривами вітру, які заважали і на дистанції, і, особливо, на стрільбищі.

Бондар разом з Житкой Ландовой і Євою Пушкарчиковою на рівних пройшла більшу частину дистанції, але невдало відстріляла на останньому 4-му

вогневому рубежі. Українка промахнулася 4 рази і змушена була подолати зайві 600 метрів дистанції. Всього ж, наша спортсменка допустила 6 промахів.

Таким чином, українка фінішувала третьою, відставши від переможниці Ландової на 1 хвилину 05,5 секунди. Другою фінішувала Пушкарчикова.

Ще одна українка Юлія Бригинець в цій гонці фінішувала на 4-му місці. Також в 10-ку найсильніших увійшла Надія Бєлкіна (8-а).

У скарбничці збірної України на даний момент 5 нагород - 2 золота, 1 срібло і 2 бронзи.

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Як повідомляв УНІАН, XXVII зимова Універсіада проходить в січні-лютому 2015 року в іспанській Гранаді і словацькому Осрблі.