Біатлоністка Бондар виграла бронзу Універсіади в мас-старті

#S04#matchday#S04SVW#erwin#playing#soccer#veltinsarena#schalke#unbeaten#11#games#vs#svw#spieltach#bundesliga#work#wieliebichdich#blauundweiß#einlebenlang#wirlebendich#instadaily#today#me#nordkurve

A video posted by Ubeyd Aydin (@ua_ubeyd) on Jan 24, 2016 at 6:37am PST