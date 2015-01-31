Українські біатлоністи завоювали золото і срібло в мас-старті Універсіади

У словацькому Осрблі завершилася гонка мас-старт у біатлоністів в рамках зимової Універсіади, де перше і друге місце завоювали українці - Віталій Кільчицький та Дмитро Русинів.

Остання чоловіча гонка біатлоністів в рамках Універсіади проходила в екстремальних погодних умовах, при дуже сильному вітрі, що заважало спортсменам як на дистанції, так і на вогневих рубежах. І всі без винятку біатлоністи допускали велику кількість промахів при стрільбі. Так, Кільчицький в результаті допустив 4 промахи, а Русинів - 3. Тим не менш, у вирішальний момент, обидва українця синхронно і точно відстріляли на останньому четвертому вогневому рубежі та в очній суперечці вирішували долю золотої медалі на фініші.

На останніх метрах дистанції кращим виявився Кільчицький, який показав результат 43 хвилини 17,1 секунди. Русинів відстав від суперника на 11 секунд. Третє місце на рахунку представника Росії Юрія Шопіна - 29,5 секунди відставання.

Таким чином, після цієї гонки у збірній України 4 нагороди Універсіади - 2 золота, 1 срібло та 1 бронза.

Як повідомляв УНІАН, XXVII зимова Універсіада проходить в січні-лютому 2015 року в іспанській Гранаді і словацькому Осрблі.