Вільямс обіграла Шарапову у фіналі Australian Open

У Мельбурні завершився фінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в жіночому одиночному розряді, в якому американка Серена Вільямс обіграла росіянку Марію Шарапову - 6:3, 7:6.

Незважаючи на те, що у фіналі зійшлися дві найсильніші тенісистки світу, Вільямс вважалася фаворитом, так як має велику перевагу над суперницею в особистих зустрічах.

У першому сеті ключовим виявився момент у першому сеті за рахунку 3:2, коли в Мельбурні пішов дощ і гра була перервана на 15 хвилин. Над центральним кортом ім. Рода Лейвера організатори закрили пересувний дах і витерли підлогу. Після вимушеної перерви Шарапова довго не могла виграти хоча б один розіграш м'яча і легко програла сет - 3:6.

У другій партії йшла рівна гра і доля матчу була вирішена на тай-брейку, де американка виявилася трохи вдалішою - 6:7 (5).

Таким чином, Вільямс в 5-й раз в кар`єрі виграла Відкритий чемпіонат Австралії і в 14-й раз - турнір серії "Великого шолома".