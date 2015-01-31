"Українські отамани" виграли матч WSB у "Китайських драконів"

В Саньї (Китай) завершився матч 3-го туру Всесвітньої серії боксу, в якому "Українські отамани" здобули перемогу над "Китайськими драконами" з рахунком 3:2.

У першому виїзному матчі сезону українцям довелося витримати серйозну конкуренцію, а після трьох з п'яти боїв вони програвали з рахунком 1:2. Тим не менш, заключні поєдинки пройшли з перевагою наших боксерів.

Цікаво, що чотири з п'яти поєдинків завершилися достроково, за явною перевагою одного з суперників.

Китайські дракони - Українські отамани - 2:3

Вагова категорія 49 кг: Джиахао Лі - Хасанбой Дусматов - перемога Дусматова технічним нокаутом після 2-го раунду.

Вагова категорія 56 кг: Джианхао Діао - Микола Буценко - перемога Діао технічним нокаутом у 2-му раунді.

Вагова категорія 64 кг: Туліаовутаї Саірікі - Дмитро Грінченко- 3:0 (50:45, 48:47, 50:45).

Вагова категорія 75 кг: Джиабін Хуанг - Хоршид Норматов - перемога Норматова технічним нокаутом у 3-му раунді.

Вагова категорія 91 кг: Мінгтао Лі - Денис Пояцика - перемога Пояцики технічним нокаутом у першому раунді.

Таким чином, "отамани" набрали 9 очок після 3 матчів і продовжують лідирувати у групі A.