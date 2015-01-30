Українські біатлоністи посіли 4-е місце в естафеті в останній день ЄЮОФ

В останній день Європейського юнацького олімпійського фестивалю збірна України брала участь у двох видах програми - лижній та біатлонній змішаних естафетах, показавши високий 4-й результат в біатлоні, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команді біатлоністів у складі Ганна Кривонос, Оксана Сігеті, Сергій Телень і Владислав Кошовець зовсім трохи не вистачило до призового місця. Єдиний штрафний круг по дистанції подолав Сергій Телень, який не зумів вразити всі мішені в стрільбі стоячи. Всього ж, українська четвірка використала 10 додаткових патронів.

У результаті, українці подолали дистанцію за 1 годину 29 хвилин 26.3 секунди, відставши від переможців зі збірної Норвегії на 3 хвилини 30.2 секунди. Друге місце на рахунку збірної Росії, третє - Німеччини, яка випередила українців лише на 32,8 секунди.

У свою чергу, лижники виступили невдало, посівши скромне 12-е місце. Андрій Орлик, Олена Зубок, Євген Голован і Ольга Стефаниншин на дистанції 4х5 км показали результат 01 година 01 хвилина 12.8 секунди, відставши від квартету переможців зі збірної Росії на 05 хвилин 53.1 секунди. Друге місце в цій гонці на рахунку збірної Норвегії, третє - у лижників Німеччини.

Таким чином, за підсумками змагань на рахунку збірної України одна медаль - золото фігуриста Івана Павлова в чоловічому одиночному катанні.

Як повідомляв УНІАН, Європейський юнацький олімпійський фестиваль проходить в Австрії та Ліхтенштейні з 25 по 30 січня.