Збірна України з біатлону завоювала бронзу на Універсіаді у змішаній естафеті

На зимовій Всесвітній Універсіаді в Осрблі (Словаччина) завершилася змішана естафета у біатлоністів, де бронзову медаль завоювала збірна України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська команда виступала у складі Юлія Бригинець, Яна Бондар, Руслан Ткаленко і Дмитро Русинів.

Наші біатлоністи ще до початку гонки входили до трійки претендентів на нагороди, разом з командами Росії та Казахстану. Але, українців підвела занадто неточна стрілянина Яни Бондар на другому вогневому рубежі - стійці. Вона змушена була подолати 4 штрафних кола, в той час як основні суперники обмежувалися лише додатковими патронами.

В результаті, українці подолали дистанцію за 1 годину 37 хвилин 27.6 секунди і відстали від переможців зі збірної Росії на 49,2 секунди. Друге місце на рахунку збірної Казахстану.

Таким чином, на рахунку збірної України вже дві нагороди турніру - золото і бронза. У перший день Універсіади чемпіоном став біатлоніст Дмитро Русинів.

Як повідомляв УНІАН, XXVII зимова Універсіада проходить в січні-лютому 2015 року в іспанській Гранаді і словацькому Осрблі.