Донецький "Шахтар" відправився на тренувальний збір в Іспанію

Футболісти і тренерський штаб донецького ФК "Шахтар" вилетіли з Києва на другий збір. Цей етап тренувального процесу «Шахтар» проведе в Іспанії, повідомляє прес-служба клубу.

На борту літака, що взяв курс з Борисполя в Пінатар, вирушили наступні гравці: воротарі - Андрій П'ятов, Антон Каніболоцький, Рустам Худжамов, Богдан Сарнавський; захисники - Даріо Срна, В'ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олександр Воловик, Іван Ордець; півзахисник Тарас Степаненко; нападник - Олександр Гладкий.

Крім того, разом з першою командою у тур по Іспанії полетів півзахисник Віктор Коваленко.

Бразильські легіонери, які залишилися на батьківщині після першого збору "гірників" у новому сезоні - Турне Бразилії - приєднаються до колективу безпосередньо на місці збору.

В рамках збору у команди заплановані чотири матчі:

02.02.2015 - «Шахтар» - «Динамо» (Загреб)

04.02.2015 - «Шахтар» - «Альмерія» (Іспанія)

07.02.2015 - «Шахтар» - «Ольборг» (Данія)

10.02.2015 - «Шахтар» - «Раннерс» (Данія)

Повернутися в Україну команда планує 10 лютого.