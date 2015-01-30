Українка Меркушина виграла золото чемпіонату Європи з біатлону

Збірна України з біатлону завоювала перше золото на чемпіонаті Європи в Отепяя (Естонія), де у спринті серед юніорок найкращий результат показала Анастасія Меркушина. Ідеально впоравшись зі стріляниною, українка була і дуже швидка на дистанції, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

На фінішному колі Меркушина відіграла 6 секунд у власниці срібла індивідуальної гонки австрійки Дуні Здуц і випередила суперницю у підсумковому протоколі на 5 секунд. Меркушина показала третій хід по дистанції, а лідером у цьому компоненті виявилася росіянка Уляна Кайшева. Але два промахи не дозволили росіянці піднятися вище третього місця. Через промахи вона відстала від українки на 12,9 секунди.

Добре виступила в цій гонці і Юлія Журавок. Вона допустила лише 1 промах (останнім пострілом) і зайняла 6-е місце, відставши менш ніж на 40 секунд від переможниці гонки і партнера по команді. Разом з тим, Журавок має прекрасні шанси поборотися за медалі в гонці переслідування, де спортсменки стартують за результатами спринту (вона піде на дистанцію 6-ю, з відставанням у 36,4 секунди).

Також в десятку найсильніших потрапила Марія Кручова, для якої цей результат став найкращим в офіційних змаганнях на міжнародному рівні. Вона одного разу промахнулася на стрільбі і відстала від переможниці на 1 хвилину 53 секунди.

Четверта учасниця від України Анастасія Ничипоренко, з трьома помилками на стрільбі, стала 26-ю в підсумковому протоколі. Її відставання від чемпіонки склало 2 хвилини 59 секунд.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи проходить в Отепяя з 28 січня по 3 лютого.