Офіційний талісман XIII літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю отримав ім’я

Оргкомітет з підготовки та проведення змагань літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю презентував ім’я офіційного талісмана. Його звуть фазан «PAEKY» («Пікі»), повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Саме фазан є символом міста-організатора змагань Тбілісі і асоціюється зі стрімкістю та швидкістю.

Пікі вже з нетерпінням чекає на юних олімпійців Європи.

З 25 липня по 2 серпня 2015 року столиця Грузії - Тбілісі - прийматиме XIII літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль.

Майже 3800 спортсменів з 49 країн континенту вестимуть боротьбу за нагороди у 9 видах спорту: дзюдо, тенісі, художній гімнастиці, велоспорті, легкій атлетиці, плаванні, волейболі, гандболі та баскетболі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні завершується XII зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль, якій проходить з 25 по 30 січня в Австрії і Ліхтенштейні. На даний момент, на рахунку збірної України 1 нагорода - золота - яку завоював фігурист Іван Павлов.