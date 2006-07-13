Депутати Київради прийняли рішення щодо Блохіна

Головному тренеру Національної збірної команди України з футболу Олегу БЛОХІНУ присвоєно звання «Почесний громадянин міста Києва».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні депутатами Київської міської ради на пленарному засіданні сесії, враховуючи визначні особисті заслуги О.БЛОХІНА у розвитку фізичної культури та спорту та зміцнення авторитету столиці України.