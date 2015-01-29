Українські лижники потрапили у 30-ку сильніших в спринті на ЄЮОФ

Одразу троє українських лижників на ХІІ зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі увійшли у ТОП-30 найкращих у спринті, зупинившись в ¼ фіналу змагань, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У дівчат Ольга Стефанишин посіла 27 місце, а Олена Зубок – 30. Варто зауважити, що юніоркам таке досягнення вдалося вперше за останні 10 років.

У змаганнях юніорів Андрій Орлик зупинився на 22-й позиції.

Окрім того, сьогодні відбулися змагання у гірськолижному спорті у чоловіків в дисципліні слалом. Тут Україну представляв Михайло Карпушин, який посів 29-те місце. Він подолав дистанцію у двох спробах з загальним результатом 1 хвилина, 41.53 секунди, відставши від переможця Рафаєля Хаасера (Австрія) на 13.48 секунди.

Як повідомляв УНІАН, Європейський юнацький олімпійський фестиваль проходить в Австрії та Ліхтенштейні з 25 по 30 січня.